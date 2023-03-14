Сжигавший флаг России под украинскую музыку ветеран АТО едва не сгорел сам Уголовное дело завели на сжигавшего российский флаг жителя Херсонской области

Фото: Пресс-служба ВУ МВД России по Херсонской области

Задержанный житель города Алешки

В Херсонской области задержали жителя города Алешки, ранее выложившего в интернете видео, на котором он пытался сжечь российский флаг под украинскую музыку, сообщает «МВД Медиа». Личность пиромана установили сотрудники полиции и ФСБ, им оказался 34-летний безработный ветеран АТО, ранее уже попадавший в поле зрения стражей порядка за пьяный дебош. Против мужчины возбуждено уголовное дело о надругательстве над флагом РФ.

Приношу огромные извинения за свой необдуманный поступок, — сказал задержанный.

Он признался, что украл триколор с административного здания ночью, будучи пьяным. После этого мужчина решил сжечь флаг, сняв себя на видео. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, пламя перекинулось ему под ноги — мог загореться и дом, в котором хранились 20 коробок с украинским коньяком.

Полицейские устанавливают, где житель Алешек мог приобрести партию алкоголя. В МВД напомнили, что в регионе действуют ограничения по продаже спиртного, введенные указом врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Ранее сообщалось о задержании россиянина в Киевской области, нарисовавшего в своем загранпаспорте флаг Украины. Кроме того, он также вычеркнул в документе графу «Гражданство» и написал проукраинские лозунги. Пограничники установили, что у гражданина РФ был превышен срок нахождения в стране. При задержании мужчина заявил, что не хочет возвращаться на родину.