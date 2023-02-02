Сыну вице-премьера Еврейской АО присвоили Героя России посмертно

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Сын зампреда правительства Еврейской автономной области старший лейтенант Андрей Ковтун посмертно получил звезду Героя России за спасение попавших в засаду однополчан, сообщила пресс-служба регионального правительства. Оказавшиеся в окружении военные благодаря действиям офицера смогли выйти из-под огня, однако Ковтун получил множественные осколочные ранения, от которых скончался.

Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, заслуги в укреплении обороноспособности страны звание Героя Российской Федерации посмертно было присвоено нашему героическому земляку — старшему лейтенанту Андрею Ковтуну, — указано в сообщении.

17 января президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил старшине Алмазу Сафину звание Героя России. Погибший участник специальной военной операции удостоился награды за мужество и героизм при исполнении воинского долга.

Сафин получил тяжелое осколочное ранение в ходе оборонительных боев на Краснолиманском направлении в результате артиллерийского обстрела. Он командовал парашютно-десантным взводом, который удерживал оборону на предполагаемом участке основного удара ВСУ. При обстреле старшина был ранен, но пост не оставил. Он продолжил управлять подчиненными и наносить прицельный огонь по превосходящим в численности подразделениям ВСУ. В результате был уничтожен один танк, две бронемашины, а также ликвидировано до 50 украинских военнослужащих.