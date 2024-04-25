Сын зарезал отца за нотации по поводу кредитов В Уфе мужчину приговорили к шести годам за убийство отца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уфе вынесли приговор 37-летнему жителю, который до смерти забил 60-летнего отца, сообщает пресс-служба Следственного комитета республики. В исправительной колонии строгого режима он проведет шесть лет и шесть месяцев.

Мужчина напал на родственника, который отчитывал его за большое количество кредитов и переплаты по ним. ЧП произошло 2 октября в гараже. В следующие дни сын помогал матери и брату искать отца, а, когда труп родителя нашелся в гараже, отпрыск попытался скрыться. Его задержали в Самарской области.

По версии следствия, 2 октября 2023 года потерпевший и подсудимый приехали в гараж, где между ними произошла ссора на почве высказанных отцом претензий в адрес сына о неумении распоряжаться деньгами и наличии кредита с большой переплатой. В ходе конфликта злоумышленник взял имевшийся в гараже нож и нанес им множественные удары отцу по различным частям тела, после чего закрыл гараж и покинул место преступления, — сообщили в Следкоме.

Ранее суд в Ростовской области вынес приговор в отношении 23-летнего местного жителя и его 22-летней невесты за циничное и спланированное убийство родной бабушки мужчины. Внук, недовольный упреками в свой адрес относительно образа жизни, нанес 66-летней женщине девять ударов молотком по голове.