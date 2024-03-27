Сын зарезал отца-пенсионера в петербургской квартире Пенсионер скончался от трех ножевых ранений от сына с психическим расстройством

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге в квартире на Кронштадтской улице 26 марта был обнаружен труп 84-летнего мужчины с ножевыми ранениями, передает «Конкретно.ру». По предварительным данным, пенсионер погиб от рук 41-летнего сына.

Родственник мужчины обратился в службу «112» с сообщением, что пенсионер не выходит на связь со вчерашнего дня. Дверь в квартиру специалисты МЧС вскрыли 26 марта в 20:30. Подозреваемый в убийстве сын погибшего задержан и помещен в камеру. С места убийства изъято два ножа.

По данным 78.ru, сын убитого мужчины имеет психическое расстройство. На теле у мужчины имеются два ранения в грудную клетку и одно — в заднюю поверхность левого предплечья. Труп доставлен в морг.

По данным портала «Мойка 78», на подозреваемого составлен протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сотрудники силовых структур Иркутска задержали и арестовали мужчину, который в 2008 году близ реки Ангары зарезал, а потом расчленил одноклассника. Тогда полицейским не удалось выйти на след убийцы, и в 2009 году расследование приостановили. Расследование возобновили в 2024 году, подозреваемый уже дал признательные показания.