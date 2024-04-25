Сын замглавы российского города справил нужду в подъезде URA.RU: сын замглавы Тобольска справил нужду в подъезде и попал на видео

Агентство URA.RU сообщило, что сын замглавы Тобольска в Тюменской области Ольги Новиковой справил малую нужду в подъезде многоквартирного дома и попал на видео. Запись утекла в интернет и вызвала широкий общественный резонанс.

Видео попало в соседские чаты в мессенджерах и оказалось в распоряжении URA.RU. На опубликованных агентством кадрах молодой человек мочится на двери лифта. По данным URA.RU, он могу быть в состоянии алкогольного опьянения.

Жильцам подъезда юноша принес публичные извинения, собственноручно вымыл подъезд и пересадил цветок. Инцидент на тот момент был исчерпан. Есть видеофиксация процесса исправления ситуации, — сообщили агентству в администрации Тобольска.

Собеседники издания утверждают, что жильцы дома, в котором снято видео, требуют, чтобы молодого человека отчислили из Государственного аграрного университета Северного Зауралья. По данным агентства, сын чиновницы учится там на втором курсе.

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