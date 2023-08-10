Сын забил мать-инвалида молотком из-за наследства В Ростовской области сын забил мать-инвалида молотком из-за наследства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Каменске-Шахтинском Ростовской области 33-летний мужчина подозревается в убийстве 61-летней матери. Подозреваемого заключили под стражу, во время допроса он полностью признал свою вину. Соседи убитой рассказали «КП — Ростов-на-Дону», что сын мог забить мать-инвалида молотком, опасаясь, что та перепишет наследство на сиделку, которая ухаживала за ней.

Когда она слегла, сын категорически отказался ухаживать за родственницей. В гости приходил только тогда, когда нужны были деньги. <...> Он вовсе не ревновал. Просто боялся, что она сиделке квартиру в наследство оставит, — рассказывают местные жители.

Соседи отмечают, что мужчина «сидел на шее у матери» и нигде не работал. Источник в правоохранительных органах рассказал изданию, что отношения между сыном и пенсионеркой всегда были сложными, они часто ссорились.

По версии следствия, подозреваемый в очередной раз пришел к матери за деньгами, та отдала ему все, что было в кошельке. Он купил на них выпивку и в состоянии алкогольного опьянения вновь пришел к пенсионерке. Мужчина схватился за молоток и несколько раз ударил им мать, попав по затылку. Пострадавшая скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело по статье убийство. В случае обвинительного приговора подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Следственный комитет ранее завершил расследование зверского убийства пожилой женщины в селе Красный Яр Республики Марий Эл. Осенью 2022 года местный житель убил 71-летнюю учительницу физкультуры и отрезал ей голову. Подозреваемым оказался 36-летний мужчина, которого соседи боялись еще и до преступления.