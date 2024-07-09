Сын Валерии опубликовал фотографии с тайной свадьбы Старший сын Валерии Артемий Шульгин впервые опубликовал фото со своей свадьбы

Фото: vk.com/artemyshulgin

Артемий Шульгин, Иосиф Пригожин и Валерия

Сын певицы Валерии и Александра Шульгина Артемий Шульгин поделился в социальных сетях фотографиями со своей секретной свадьбы. Избранницей 29-летнего молодого человека стала его коллега Наталья Коренная, которая также получила образование в Швейцарии, как и сам Шульгин.

Звездный наследник выложил фотографии в честь пятой годовщины отношений с супругой, не уточняя, где и когда прошла церемония.

Бесконечность не предел, — написал Шульгин в своем посте.

Ранее Валерия отправилась в Сербию вместе со своим супругом Иосифом Пригожиным. Продюсер поделился в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) кадрами из путешествия по Белграду. В свою очередь исполнительница под фото оставила комментарий, где восхитилась местными жителями и назвала страну братской.

До этого Пригожин в честь 20-летней годовщины с момента начала совместной жизни с певицей Валерией устроил романтический ужин в ресторане. Пара отпраздновала значимую дату 5 июня. Валерия поделилась фотографией и видео с этого вечера в своем Telegram-канале.

Певица также делилась, что считает залогом счастливых отношений общность взглядов на мир. Продюсер же рассказывал, что они с Валерией далеко не сразу научились доверять друг другу, ведь за плечами у обоих был опыт неудачной семейной жизни. Но со временем недоверие между ними исчезло. Супруги буквально спасли друг друга от одиночества.