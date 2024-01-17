15-летний сын поэта Артиса скончался в реанимации

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В Санкт-Петербурге 16 января скончался сын поэта Дмитрия Артиса, который ранее упал с высоты. Об этом сам писатель сообщил в Telegram. Днем ранее молодому человеку исполнилось 15 лет.

Вчера погиб мой сын Святослав. Умер в свой день рождения. Ему исполнилось 15, — написал Артис.

Следом Артис опубликовал три фото с сыном. Telegram-канал «Mash на Мойке» пишет, что в последнее время подросток жил у бабушки. Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства.

Сам Дмитрий Артис в октябре был ранен в зоне проведения СВО. Он заключал контракт с Министерством обороны, а осколочное ранение в бедро получил в последние дни службы. При этом он отмечал, что кость была не задета. «Mash на Мойке» пишет, что в последнее время в семье поэта были напряженные отношения. Днем 17 января Артис написал в Telegram, что ему больно «возвращаться на войну даже в разговорах». К публикации он приложил аудиосообщение от военнослужащего «в неопределенном состоянии», который признается Артису в том, что считает его «настоящим командиром».

Инцидент с сыном поэта случился на улице Вавиловых. Юноша приземлился на снег. Бригаду скорой помощи вызвала прохожая. По словам очевидицы, медики ехали 20 минут и она не подходила к пострадавшему, опасаясь навредить ему.