Сын пациентки избил двух фельдшеров и сломал аппарат ЭКГ в Саратове В Саратове два медика госпитализированы с черепно-мозговыми травмами после побоев сыном пациентки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Саратове 38-летний мужчина избил до сотрясения мозга двух женщин-фельдшеров скорой медицинской помощи, сообщается в Telegram-канале МВД региона. Мужчина вел себя агрессивно по отношению к медикам, когда те прибыли на вызов к его матери.

По предварительным данным, медики были вызваны в дом на улицу Тульская, 37, для оказания помощи женщине. По прибытии на адрес сын пациентки 1985 года рождения нанес медработникам телесные повреждения, — сообщили в полиции.

Министр здравоохранения области Олег Костин сообщил, что одну из медработниц мужчина бил по лицу, у нее диагностированы ушибы мягких тканей лица. У обеих пострадавших, предположительно, диагностированы сотрясения головного мозга. Они доставлены в областную клиническую больницу. Также, по данным Костина, злоумышленник сломал аппарат для проведения ЭКГ.

Мужчина был доставлен в районное отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

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