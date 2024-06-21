Сын отрезал отцу палец из-за детства в приюте В Архангельске выпускник детского дома отрезал биологическому отцу мизинец

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Архангельске под суд пойдет 24-летний местный житель, который избил биологического отца и отрезал ему мизинец, сообщает прокуратура региона. На следствии молодой человек пояснил, что поступил так с родственником из-за детства, проведенного в приюте. Годами ранее мужчину лишили родительских прав и сына отправили в детский дом.

11 февраля 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, кулаками, а также металлическим чайником нанес множественные удары своему отцу в область головы и тела, а также дважды ударил его ножом в область бедра. После этого канцелярскими ножницами попытался отрезать отцу мизинец на левой руке. Поскольку сделать это не удалось, взял ножницы по металлу и с помощью них отчленил своему отцу данный палец, — рассказали в прокуратуре.

Также в обвинительное заключение лег случай с нападением молодого человека на соседа в декабре 2023 года. Сосед отказался дать обвиняемому алкоголь, из-за чего молодой человек схватил деревянный табурет, отломал от него ножку и ею нанес лежащему на полу потерпевшему несколько ударов в область руки и тела. По инкриминируемым деяниям мужчина грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Нижнекамском районе Татарстана мужчина зарезал отца, который стал ругаться после просьбы почистить огурцы. Злоумышленника приговорили к восьми годам лишения свободы.