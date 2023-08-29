Сына экс-судьи из Чечни внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг внес сына экс-судьи Чечни Янгулбаева в список террористов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росфинмониторинг включил сына экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой правозащитника Абубакара Янгулбаева в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте ведомства. В соответствующем перечне указаны полные инициалы Янгулбаева, а также место, число, месяц и год его рождения — 14 марта 1992 года.

Янгулбаев Абубакар Сайдаевич, 14.03.1992 года рождения, г. Грозный, — следует из сообщения.

23 августа МВД России объявило Абубакара Янгулбаева в федеральный розыск. Уголовная статья, которую вменяют активисту, не указана.

18 августа сообщалось, что на мужчину завели дело по статье о призывах к терроризму. Предположительно, поводом для этого стал пост правозащитника в соцсети, в котором он написал, что «9 мая 2022 года подорвется тротил так же, как взорвался 9 мая 2004 года», намекая на теракт на стадионе в Чечне, в результате которого погиб первый президент Чечни Ахмат Кадыров, отец нынешнего руководителя республики Рамзана Кадырова.

В конце 2021 года уголовное дело о призывах к терроризму завели против братьев правозащитника, Ибрагима и Байсангура, создателей движения 1ADAT (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Поводом стали посты в Telegram-канале, оба также разыскиваются. Отец семейства, Сайди, в 2022 году вместе с дочерью уехал из России после того, как в начале 2021-го задержали его жену Зарему Мусаеву, против которой позже завели дело о применении насилия в отношении представителя власти. В июле 2023 года Мусаеву приговорили к 5,5 года колонии общего режима.