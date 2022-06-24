Сын экс-премьера Дагестана получил 13 лет колонии за убийство студентки

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Сын бывшего премьер-министра Дагестана Муртазали Меджидов признан судом виновным в убийстве студентки МГИМО Томирис Байсафы. Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима, сообщает РИА Новости.

Меджидов и Байсафа были парой. Девушка погибла в апреле 2018 года, выпав из окна аудитории МГИМО. В момент происшествия вместе с ней находился только сын экс-премьера.

Расследование случившегося заняло несколько лет. По его итогам Меджидова оправдали. Однако в октябре 2021 года суд отменил этот приговор. Дело было направлено на новое рассмотрение, которое завершилось 24 июня. Согласно новому вердикту, Меджидов признан виновным в смерти девушки и ему назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Брянской области сына бывшего вице-губернатора Александра Резунова Максима признали виновным в совершении ДТП со смертельным исходом. Суд приговорил его к шести с половиной годам колонии.