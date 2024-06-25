Сын экс-чиновника нанес жене 16 ударов ножом за ее «аморальное поведение» В Дагестане сын экс-чиновника 16 раз ударил ножом супругу

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Сын дагестанского экс-чиновника Абдурахмангаджи Гаджимагомедова отправили под домашний арест после того, как он во время ссоры нанес супруге 16 ножевых ранений, а после находился в розыске почти две недели, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». На суде его представитель заявил об «аморальное поведении» женщины, которое и стало причиной происшествия.

По данным портала, 31-летний Пирбудаг Гаджимагомедов напал на супругу, пока дети находились в соседней комнате. Изрезав ее, он скрылся. Женщину спасла ее мать. В больнице диагностировали повреждения почти всех жизненно важных органов.

После 12 дней розыска глава семейства сам пришел с повинной. К тому времени было заведено уголовное дело о нанесении тяжких телесных повреждений. Представитель Гаджимагомедова заявил, что мужчина в момент преступления находился «в состоянии сильного душевного волнения», которое появилось из-за «аморального поведения» жены. Суд встал на его сторону и не стал отправлять мужчину в СИЗО.

Адвокат пострадавшей уверен, что мужчина может принудить супругу заявить об отсутствии претензий. Уже известно, что пока жена находилась в больнице, он рассказывал ее родным подробности их интимной жизни.

По данным канала, Пирбудаг Гаджимагомедов в разные годы занимал должности гендиректора местной «Роспечати», первого зампредседателя Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства Дагестана и замруководителя республиканской службы по тарифам.

В Омске районный суд назначил мужчине ограничение свободы на срок один год и три месяца за убийство зятя. Было установлено, что мужчина совершил преступление в состоянии аффекта, а со стороны пострадавшего постоянно исходила угроза жизни.