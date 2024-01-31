Сын главврача из Краснодара признался в убийстве девушки и младенца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сын главного врача районной больницы и предпринимателя признался в убийстве своей бывшей девушки и годовалой дочери в Краснодаре, сообщает aif.ru. По данным издания, мужчина попытался скрыть следы преступления, устроив поджог в квартире девушки после ее убийства. Причины конфликта между бывшими возлюбленными неизвестны, однако отмечается, что они неоднократно ссорились.

Собеседники издания утверждают, что подозреваемый в убийстве пользовался уважением в семье погибшей как отзывчивый и надежный человек. Вместе с тем отмечается, что пара периодически ссорилась из-за переписок молодого человека с другими девушками. Позднее поводом для ссор стала беременность девушки, желавшей оставить ребенка. По словам родственницы убитой, ее молодой человек выступал категорически против. Кроме того, он не желал знакомить девушку со своей семьей.

Сказал сразу: «Делай аборт». Наша мама отметила, что, мол, может, и не нужен нам такой человек? Формально они расстались. Но [он] всю беременность продолжал помогать по-дружески. Например, нашел рабочих и сделал электрику в ее новой квартире, — рассказала родственница погибшей.

Предполагается, что убийство произошло 23 января в квартире девушки. Она долгое время не отвечала родственникам на сообщения, после чего те связались с ее бывшим сожителем. Он заявил, что посещал ее в то утро и что она взбешена поведением родни. Матери девушки это показалось странным, поэтому она поехала в ее квартиру.

При подъезде к Краснодару нам позвонили из полиции и сообщили, что квартира сгорела. Вместе с ней, — рассказала сестра убитой.

Позднее молодой человек был задержан правоохранительными органами. По словам сестры погибшей, он признался в содеянном и рассказал полицейским, что тело годовалой дочери он закопал в лесу. Мотивы подозреваемого устанавливаются.

Как сообщалось ранее, полиция Новосибирска ведет поиск тел 39-летней местной жительницы и ее пятилетней дочери, которые могли быть убиты бойцом ММА. По версии следствия, женщина и девочка пропали без вести после покупки автомобиля. Подозреваемый был задержан на границе Казахстана и Узбекистана.