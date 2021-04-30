Свыше двух тысяч пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за непогоды

https://static.news.ru/photo/264a518a-aa58-11eb-9b11-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/aer_aero1

Аэропорт Сочи в ночь на 1 мая не смог принять свыше 20 рейсов из-за непогоды. Более двух тысяч пассажиров также «застряли» в воздушной гавани в ожидании вылета, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Низкая облачность в районе аэропорта с 21:00 мск пятницы [30 апреля] не позволяла экипажам воздушных судов устанавливать визуальный контакт с полосой, в связи с чем были приняты решения об уходе на запасные аэродромы, всего 21 рейс этой ночью не смог прибыть в пункт назначения, — заявили в транспортном ведомстве.

По информации на 09:00 1 мая воздушная гавань возобновила приём бортов, видимость в районе аэродрома улучшилась. На фоне изменений в расписании аэропорт рекомендовал уточнять время прибытия и вылета лайнеров на онлайн-табло и у перевозчиков.

Ранее сообщалось, что в первые две недели мая в столичном регионе будет держаться прохладная погода. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он добавил, что в дневное время температура в Москве не поднимется выше +15 градусов, также ожидаются кратковременные очаговые осадки.