Свыше 90 детей выписали из больниц в Буйнакске после массового отравления

https://static.news.ru/photo/59b45fbe-57da-11eb-b30d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Свыше 90 детей выписали из лечебных учреждений дагестанского Буйнакска после массового отравления, заявили в пресс-службе регионального Минздрава. О ЧП в городе стало известно 12 января 2021 года. У пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию. Исполняющая обязанности министра здравоохранения республики Татьяна Беляева лично контролирует реабилитацию пациентов.

В связи с инцидентом силовики Дагестана возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В Буйнакске сроком на 10 дней приостановлена работа детских садов.

Ситуация в Буйнакске начинает стабилизироваться и находится под контролем регионального Минздрава. С момента вспышки отравления госпитализированы 188 человек. Выписаны 94 человека, из них 93 ребенка, — цитирует ведомство ТАСС.

За минувшие 24 часа за помощью к медикам обратились 24 человека, из них 20 — дети. Их состояние оценили как удовлетворительное. Минздрав Дагестана провёл профилактическое фагирование 511 граждан, в том числе 389 детей.

Как писал NEWS.ru, причиной отравления жителей Буйнакска могла стать загрязнённая водопроводная вода. Эксперты Роспотребнадзора обнаружили в ней возбудителей дизентерии. Кроме того, выяснилось, что водоснабжение и водоотведение происходит с многочисленными нарушениями. Так, в водопроводе установлены самовольные врезки, трубы затоплены, а «колодцы» заполнены канализационными стоками.