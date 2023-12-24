Свыше 50 прилетов зафиксировали в Белгородской области за сутки Гладков: пять рабочих пострадало при ударе дрона ВСУ по мосту под Белгородом

Порядка 55 боеприпасов выпустили украинские военные по населенным пунктам Белгородской области за 23 декабря, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Глава региона добавил, что ВСУ также совершили несколько атак дронами. Всего за сутки пострадали пять человек, шесть домов получили повреждения.

Как сообщил Гладков, атаки были зафиксированы в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, и Краснояружском районах, а также в Шебекинском и Грайворонском горокругах. По его словам, в последнем при ударе дрона-камикадзе по мосту между поселками Совхозный и Горьковский пострадало пятеро рабочи, на момент атаки они проводили ремонтные работы. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

В Борисовском районе на окраине села Цаповка дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект на одном из сельхозпредприятий. Обошлось без последствий, — написал губернатор.

Тем временем в село Мокрая Орловка прилетело девять минометных снарядов, зафиксированы повреждения в шести частных домовладениях. В домах выбило окна, посекло фасады и заборы, в одном из них пробило крышу и стену.

Глава Херсонского областного правительства Андрей Алексеенко ранее сообщил, что ВСУ ракетным ударом разрушили школу и повредили детский сад в Каланчакском районе. Он добавил, что ранен мирный житель — охранник одного из пострадавших образовательных учреждений.