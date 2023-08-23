Связанную с делом Цапка экс-судью приговорили к 10 годам колонии Экс-судью из Ростова Мартынову приговорили к 10 годам колонии

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Светлана Мартынова

Волгоградский суд приговорил к десяти годам экс-судью Арбитражного суда Ростовской области Светлану Мартынову за мошенничество и пособничество при фальсификации доказательств по уголовному делу, сообщает «Коммерсант». Отбывать наказание женщина будет в исправительной колонии общего режима. Ранее она была осуждена за аферу с бывшими землями матери главаря ОПГ, на счету которой убийство 12 человек в станице Кущевской. Суд также обязал ее вернуть деньги потерпевшей.

По версии следствия, Светлана Мартынова после отставки с поста судьи Арбитражного суда Ростовской области занялась частной юридической практикой. В это время ее отец и брат создали ЗАО «Маяк», к которому перешли права на бывшие сельскохозяйственные земли Надежды Цапок. Мартынова с сообщниками разработала схему хищения средств с арестованного банковского счета Цапок — это 92 млн рублей. Их и должна будет вернуть экс-судья.

Новое наказание назначено по совокупности двух приговоров — в 2018 году ее приговорили к семи годам за хищение средств владельца концерна «Покровский».

Дело банды Цапка начали расследовать после убийства в станице Кущёвской 12 человек. Во время следствия установлена причастность ОПГ к 19 убийствам с 1998 по 2010 год.

В 2013 году Краснодарский краевой суд приговорил Сергея Цапка, Владимира Алексеева и Игоря Черных к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима. Вячеслав Цеповяз приговорён к 20 годам, Николай Цапок — к 20 годам и Владимир Запорожец — к 19 годам.