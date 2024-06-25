Связанного с Пригожиным менеджера отправили на два месяца в СИЗО Суд Петербурга отправил экс-менеджера «Патриота» Горбунова в СИЗО до 20 августа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга принял решение заключить под стражу бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот», связанного с предпринимателем Евгением Пригожиным, Илью Горбунова. Пресс-служба петербургских судов в своем Telegram-канале сообщила, что задержанный будет отправлен в СИЗО до 20 августа. Его подозревают в вымогательстве.

22 июня 2024 года Горбунов был задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Обвинение не предъявлялось. 23 июня 2024 года Горбунову был продлен срок задержания на 72 часа. Горбунов и защитник возражали, просили домашний арест, залог или запрет определенных действий, — сказано в сообщении.

Отмечается, что следствие настаивало на заключении экс-менеджера «Патриота» под стражу. Суд удовлетворил ходатайство правоохранителей.

Ранее объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщала, что Илью Горбунова подозревают в вымогательстве четырех миллионов рублей. По данным правоохранительных органов, подозреваемый пытался получить деньги от председателя правления «Фонда развития новых медиа» Александра Малькевича, угрожая распространением неких компрометирующих последнего или его близких сведений. Уточняется, что подозреваемый был схвачен УФСБ России с поличным в момент получения фиктивной мзды.