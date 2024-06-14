«Связь времен и поколений»: Путин рассказал о фестивале «Добровидение» Владимир Путин поприветствовал участников фестиваля «Добровидение»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям IX Международного фестиваля народной песни «Добровидение», сообщает Кремль. Мероприятие, объединившее более 200 коллективов со всей России и дружественных стран ближнего зарубежья, стартовало 14 июня в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин отметил, что гостей праздника порадуют богатая программа, самобытный талант артистов, вдохновляющая энергетика настоящего искусства. Также президент отметил востребованную просветительскую, благотворительную миссию проекта и напомнил о важности народного искусства.

Это уникальное историческое, музыкальное, духовное достояние помогает сохранять связь времен и поколений, формирует у молодежи чувство искренней любви к нашей Родине, ее первозданной природе, гордости за ратные подвиги и трудовые свершения отцов и дедов, — добавил президент.

Глава государства также поздравил гостей и организаторов фестиваля с 10-летием со дня его создания. В 2014 году инициаторами музыкального мероприятия выступили депутат Госдумы Олег Нилов совместно с Героем Советского Союза, космонавтом Валентиной Терешковой и народным артистом СССР Иосифом Кобзоном.

15 июня в Южном ландшафтном парке «Острова Мечты» в Москве стартует ежегодный фестиваль «Лето яркого цвета». На площадке пройдут паблик-токи, лекции с известными психологами, мастер-классы, тренинги по актерскому мастерству и многое другое.