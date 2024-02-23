Священник пригрозил фотолюбителям штрафом и нарвался на беседу в епархии Священник из Братска Ратушнюк возмутился фотографиями на фоне храма

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Священник из Братска Дмитрий Ратушнюк возмутился снимками с замерзающей водой на фоне храма, он увидел в них «неуважение верующих» и пригрозил фотолюбителям штрафом, передает «Подъем». В епархии с такой позицией не согласились и пообещали провести с ним разъяснительную беседу.

Это была такая очень поспешная реакция. Будет с ним разговор и со всеми священниками на ближайшем епархиальном собрании по поводу общения в соцсетях, — сказали представители РПЦ.

В епархии отметили, что на горожан в полицию заявлений никто не писал. Сообщения с критикой священнослужитель удалил.

Ранее активисты пожаловались в прокуратуру на вечеринку «Посвяд», прошедшую 17 февраля в баре «Слезы» в Москве. Общественники обвиняют организаторов в оскорблении чувств верующих и насмехательстве над христианскими святынями, в то время как сами организаторы настаивают, что тусовка была посвящена русской культуре и волшебству.

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