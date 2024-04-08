Священник помог вывезти более 40 пациентов из затопленной больницы в Орске KP.RU: в Орске священник вывез более 40 пациентов из затопленной больницы

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Священник-хирург Вячеслав Кочкин помог перевезти более 40 пациентов из затопленной больницы в Орске Оренбургской области, сообщает KP.RU. Он занялся вывозом тех, кто находился в тяжелом состоянии.

Мы оперативно организовали перевозку в другую больницу. Машины скорой помощи оснащены всем необходимым. Без потерь удалось перевезти и доставить в реанимацию даже самых тяжелых, — рассказал Кочкин.

Священник отметил, что удалось вывезти 45 пациентов. Одну пожилую женщину доставили к священнику соцслужбы, так как она нуждается в уходе и не имеет родственников. Кочкин подчеркнул, что пациентам очень пригодился груз гуманитарной помощи, который собирали для отправки в зону проведения спецоперации.

Ранее правительство Оренбургской области предположило, что ситуация с паводками в регионе стабилизируется после 20 апреля. Пик затопления ожидается 10 апреля. В зоне подтопления оказались Оренбург и Оренбургский район.

После прорыва дамбы в Старом городе в районе улицы Оренбургской в зону подтопления попадают 4258 домов и 10 897 человек. На местах работают спасатели, они вывозят жителей в пункты временного размещения.