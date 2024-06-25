Священник поделился деталями нападения на собор в Махачкале Служитель собора в Махачкале: террористы закидали машины ежиками для розжига

Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Террористы в Махачкале закидали машины ежиками для розжига, рассказал NEWS.ru священник кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы, ставший свидетелем нападения. По словам очевидца, прихожане пять часов просидели в храме или в подвале соседнего здания.

Я был в здании здесь недалеко (вероятно, речь о здании церковно-приходской школы. — NEWS.ru). Когда уже штурмовать начали, когда людей уже стали эвакуировать, тогда меня запустили, я помогал прихожанам. Машины они поджигали ежиками для розжига. Просто предварительно в них спички вставили. Потому что в том здании наверху мы нашли такие ежики. На колеса машин они их клали, поджигали, — сообщил он.

Он добавил, что охранник погиб в тот момент, когда побежал закрывать храм. После этого один из террористов засел в его будке.

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Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев заявил, что нужно проверить на полиграфе всех чиновников Дагестана. Как он отметил в беседе с НСН, так можно будет выявить склонность к экстремизму.