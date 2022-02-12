Священник прокатился по городу на лыжах и стал популярным в TikTok

Священник из «духовной столицы Урала», города Верхотурья Владимир Иванов опубликовал видеоролик, на котором он катается на лыжах по городу ночью. Видео быстро набрало популярность в TikTok, к настоящему моменту оно собрало уже более 455 тыс. просмотров, пишет «КП-Екатеринбург».

Когда-то я на лыжах бегал в Екатеринбурге на учебной спортивной базе Динамо. Коротко — биатлон. Заходил в храм в честь священномученика Петра, митрополита Крутицкого. Через это пришел к вере. И постепенно поступил в семинарию, потом стал священником. Сейчас являюсь настоятелем Свято-Троицкого собора Верхотурья и продолжаю бегать на лыжах, только сейчас уже на другой святой земле — в духовной столице Урала. Всех с праздником. Вставайте на лыжи, приходите в храм, молитесь богу и будет счастье, — заявил иерей Иванов в своём ролике.

С помощью ролика святой отец планировал поздравить прихожан с днём Собора Екатеринбургских святых. Он выложил видео на свою страницу в социальной сети, но ролик в скором времени перемонтировали и опубликовали в TikTok, где он быстро набрал популярность.

Ранее священник освятил купель в Екатеринбурге словами Винни Пуха. Настоятель собора произнес цитату медведя: «Поэзия — это не то, что ты идёшь и находишь, как грибы на дороге, поэзия — это то, что находит на тебя. А ты можешь только прийти и встать на это место, где тебя могут найти». Священник добавил, что считает персонажа незаслуженно забытым «богословом» XX века.