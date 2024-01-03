СВУ и оружие нашли в машине задержанного в Чувашии рецидивиста

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самодельное взрывное устройство (СВУ) с поражающими элементами и огнестрельное оружие с боеприпасами нашли сотрудники полиции Чувашии у мужчины, который пытался скрыться от них на автомобиле, сообщает Telegram-канал SHOT. Задержанный оказался уроженцем Перми, ранее он был неоднократно судим за ряд преступлений, в числе которых грабеж и угроза убийством.

Мужчина был задержан накануне вечером в районе поселка Кугеси Чебоксарского района. От полицейских он пытался скрыться на автомобиле Toyota Camry. Во время погони водитель бросал под колеса автомобилей сотрудников МВД металлические шипы. Он также устроил массовое ДТП, протаранив шесть автомобилей.

СВУ, начиненное металлическими шариками, пистолет-пулемет «Кедр», револьвер, три ножа, кастет, прибор ночного видения и свыше 600 патронов различных калибров были обнаружен в салоне Toyota после задержания водителя. Бомбу уничтожили саперы, а остальное было изъято. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти преподавательница вуза нашла на своем загородном участке в поселке Токсово гладкоствольный модифицированный пистолет, револьвер «Наган» образца 1895 года, а также ящик с 300 патронами. Арсенал располагался у входа в туалет. Все оружие было пригодно для стрельбы.