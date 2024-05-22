«Эсвэошный ушлепок»: под Калугой толпа пьяных избила военного в его доме

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Калужской области толпа пьяных мужчин избила до потери сознания участника специальной военной операции (СВО). По словам потерпевшего, среди нападавших был местный депутат. Инциденту предшествовал дорожный конфликт между жертвой избиения и одним из агрессоров. NEWS.ru разбирался в подробностях случившегося.

Что известно об избиении бойца СВО

Житель села в Тарусском районе вернулся в отпуск после семи месяцев военной службы в Херсоне. Мужчина находился дома с женой и двумя маленькими детьми, когда раздался телефонный звонок якобы от депутата сельского поселения, который начал оскорблять военнослужащего. На улице же последнего поджидала толпа нетрезвых односельчан. В видеоролике, опубликованном в Telegram-канале «Русская община ZOV», потерпевший утверждает, что среди них был и упомянутый депутат.

Вскоре после попытки корреспондента NEWS.ru выйти на связь с администраторами канала видео и сообщения были удалены. При этом аналогичный пост остался в сообществе общины «ВКонтакте».

По версии мужчины, односельчане военного попытались вломиться в дом, он успел забежать в коридор и оттолкнуть их дверью, но незваные гости все равно проникли в жилище. Мужчина пытался отмахиваться от нападавших попавшимися под руку предметами, но его схватили за руку, выволокли из дома и повалили на землю. В избиении участвовали пять или шесть человек, целились в основном в голову, утверждает пострадавший. «В 90-е даже бандиты себе такого не позволяли», — добавил он.

Соседка потерпевшего в том же видеоролике подтвердила, что мужчину вытащили из дома и продолжили избивать. Женщина общалась с женой военного, которая утверждает, что нападавшие кричали: «Получай, эсвэошник».

Пострадавший потерял сознание и очнулся уже на пути в Калугу, куда его везли в автомобиле скорой помощи. В больнице ему диагностировали перелом костей лица и нижней стенки правой глазницы. Участник СВО «снял» побои и написал заявление в полицию. Прибывшие по вызову полицейские сфотографировали мужчину, опросили свидетелей и уехали. Параллельно пострадавший обратился в «Русскую общину» — организацию, «существующую с целью объединения русских людей по принципу взаимопомощи», как указано на официальном сайте сообщества.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как отреагировал Следственный комитет

«Русская община» пообещала взять семью военнослужащего под защиту. Представители организации потребовали у властей обратить внимание на инцидент и выразили опасения, что дело могут замять, поскольку среди нападавших были влиятельные люди «со связями», говорится в посте от имени движения.

«На данный момент заведено уголовное дело, оно взято на контроль Следственным комитетом РФ и губернатором региона», — рассказал в разговоре с корреспондентом NEWS.ru один из координаторов общины по имени Павел, выразив нам благодарность за проявленный к делу интерес.

Координатор отказался от дальнейших комментариев и посоветовал узнавать о ходе следствия в пресс-центре СК РФ.

В следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Калужской области рассказали, что организована процессуальная проверка по сообщению из соцмедиа о причинении телесных повреждений жителю Тарусского района — участнику СВО. Следователям предстоит установить участников и причины конфликта, а также мотив противоправных действий и иные обстоятельства произошедшего. В управлении пообещали принять процессуальное решение по результатам проверки.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Калужской области возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах.

Позже в управлении СУ СК по области уточнили, что 22-летнего жителя села Лопатино Тарусского района подозревают в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью). В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 12 мая 2024 года в ходе конфликта подозреваемый нанес 37-летнему местному жителю — участнику СВО — удар ногой в лицо, причинив телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней тяжести.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что не поделили участник СВО и один из избивших его односельчан

Пострадавший рассказал в видеоролике, что в день происшествия он поехал на машине в магазин за памперсами. Внезапно, по его словам, на дорогу выехал его старый знакомый по имени Александр и начал «подрезать» его автомобиль, это продолжалось весь путь до магазина.

По версии военного, он сделал Александру замечание, а когда вернулся домой, застал пьяного знакомого в своем дворе. Хозяин дома предложил мужчине «проспаться», а потом прийти выяснять отношения.

В ответ на это Александр принялся оскорблять своего приятеля, упоминая прохождение им военной службы, в частности якобы назвал его «эсвэошным ушлепком». В конце концов пьяный односельчанин пригрозил военнослужащему связями с неким влиятельным депутатом и пообещал прийти вечером с «подмогой», утверждает потерпевший.

Что рассказала жена потерпевшего

В том же видеоролике супруга пострадавшего рассказала, что на пути в больницу ее мужа сопровождал брат. Следом за ними, по ее словам, приехал некий Роман и начал говорить врачам, что пострадавший был пьян. Жена опровергла это, добавив, что ее муж ведет трезвый образ жизни.

«Я понимаю, что на нашу полицию надежды никакой нет. У нас надежда на вас», — добавила женщина, имея в виду «Русскую общину».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Другие инциденты с участниками СВО

19 мая во Владивостоке жестоко избили участника спецоперации, который вернулся домой после тяжелого ранения. Мужчина потерял ногу, а в руку ему вставили титановую пластину. Он подрабатывал штукатуром, однако соседу снизу не понравился звук от протеза, из-за чего он избил ветерана палкой.

16 мая в Краснодаре арестовали мужчину, напавшего на участника СВО. Согласно информации следователей, 31-летний житель города атаковал 34-летнего участника спецоперации, нанеся удары в колено и живот.

Инцидент произошел 8 мая на улице Радио. На следующий день нападавший был задержан полицией, после чего произвел аналогичные атаки на правоохранителя, нанеся ему травмы. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве и нападении на представителя власти.

«9 мая текущего года злоумышленник был доставлен в отдел полиции для проведения с ним следственных действий. Находясь в служебном кабинете сотрудника уголовного розыска, он нанес полицейскому не менее двух ударов руками в область туловища и шеи, причинив телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в одном из баров города Лянтора в ХМАО группа людей напала на участника СВО и сломала ему руку. Очевидец заявил, что на мужчину напали гости, отмечавшие в кафе юбилей. По его словам, гости вечеринки перепили, что и послужило причиной конфликта.

Также в полицию Санкт-Петербурга поступал сигнал от участника СВО о краже iPhone 15 и Audi почти за 1 млн рублей. Мужчина рассказал, что это сделала его бывшая возлюбленная, неожиданно переставшая выходить с ним на связь.

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