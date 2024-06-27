«Съели всех кроликов»: магнитогорский мини-зоопарк посетили злые собаки Свора собак загрызла зверей в мини-зоопарке Магнитогорска

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Магнитогорске стая собак загрызла животных в мини-зоопарке, сообщил хозяин заведения в паблике «Чёрное & Белое Магнитогорск». Бродячие псы ночью пробрались в здание и перегрызли кроликов, уток и кошку. ЧП произошло в поселке Прилесный. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что на территорию пробрались семь псов. Владелец загубленных животных сетует, что местные жители давно жаловались на дворняг, но никаких решений в отношении них властями предпринято не было.

26 июня на территорию посёлка Прилесный зашла стая бродячих собак. Проникли в наш мини-зоопарк, съели всех кроликов, уток и т. д. Убили нашу кошку (любимицу детей). Знаю точно, что с этой проблемой уже обращались к вам неоднократно. Собаки явно представляют опасность, — написал хозяин зоопарка.

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