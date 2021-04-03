«Свободу политзаключённым»: на Красной площади задержали участника пикета

https://static.news.ru/photo/cee864a4-9558-11eb-a3fd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на Красной площади задержали мужчину, вышедшего на одиночный пакет. Он сидел на ступенях Мавзолея Ленина с плакатом. Об этом протестующий сообщил «ОВД-Инфо».

Надпись на плакате гласила «Свободу политзаключённым». Не исключено, что таким образом пикетчик требовал от российских властей освободить в том числе и оппозиционера Алексея Навального, который в данное время отбывает наказание в исправительной колонии.

Спустя какое-то время к мужчине подошли сотрудники правоохранительных органов и задержали его. Пикетчика доставили в отделение полиции в Китай-городе. Через какое-то время его выпустили .

Тем не менее на протестующего был составлен протокол по статье о нарушении правил участия в публичном мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Стоит заметить, что согласно действующему законодательству, одобрением митингов на Красной площади занимается лично президент России.

Ранее NEWS.ru писал, что Тверской суд Москвы вынес приговор Алексею Миляеву, который несколько раз ударил и попытался сорвать шлем с сотрудника полиции на несанкционированной акции протеста 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального в центре Москвы. Он получил год колонии.