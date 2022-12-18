«Свободная Якутия»: пропал активист, который вывешивал антивоенный баннер Пропал якутский активист, который вывешивал антивоенный баннер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Якутии пропал активист и музыкант Игорь Иванов, известный под псевдонимом Айхал Аммосов, сообщает «Медиазона» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) со ссылкой на правозащитный фонд «Свободная Якутия». По данным организации, Аммосов перестал выходить на связь с 11 декабря. Его последний пост в Instagram (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) был опубликован в тот же день.

Знакомые музыканта сообщили, что Аммосов не пришел в Якутский горсуд на заседание по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Помимо этого, как сообщает «Свободная Якутия», за активистом велась слежка.

Уголовное дело против Аммосова было возбуждено в августе 2022 года из-за баннера с надписью «Yakutian punk against war». Он вывесил его на крыше бассейна в центре Якутска.

Ранее лидер Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о том, что организация проверит высказывания поэтессы Веры Полозковой в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) на предмет дискредитации российских войск. По ее словам, в случае выявления такого факта материалы будут переданы в правоохранительные органы.