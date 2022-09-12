СВО укрепляет власть Что показали местные выборы

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Прошедшие в регионах выборы показали несколько ведущих тенденций в российской политике и государственном управлении. Во-первых, если брать губернаторский корпус, то налицо следующая закономерность: исполняющий обязанности, назначенный незадолго до выборов, получает высокий результат. Таковых в этот раз было восемь человек.

Во Владимирской области врио губернатора Александр Авдеев набрал 83,68% голосов, в Кировской области Александр Соколов — 71,85%, в Республике Марий Эл Юрий Зайцев — 82,44%, в Рязанской области Павел Малков — 84,55%, в Тамбовской области Максим Егоров — 84,95% голосов, в Томской области Владимир Мазур — 84,94% голосов, в Ярославской области Михаил Евраев — 82,31%, в Саратовской области Роман Бусаргин — 73,27%.

Это понятно — над человеком нет груза накопившихся проблем, невыполненных обещаний, нет психологической усталости от него, есть имидж «свежего человека от президента» с привлекательной повесткой, которому из центра подбрасывают деньжат на те или иные пиар-акции. Кроме того, специальная военная операция перевела основное внимание с местных проблем на общегосударственные, обусловила возрастание градуса патриотизма, возродила «крымский консенсус». В таких условиях новый ставленник Кремля изначально обречен на большую поддержку, чем в обычное время.

Среди тех глав регионов, которые пошли на второй или третий срок, результаты поскромнее: в Удмуртии у Александра Бречалова — 64,37%, в Свердловский области у Евгения Куйвашева — 65,78%, в Карелии у Артура Парфенчикова — 69,15%. Можно предположить, что если бы не СВО, то процент был бы еще ниже. Хотя, разумеется, везде надо принимать в учет местные обстоятельства, например, у Антона Алиханова в Калининградской области — 80,21%, в Бурятии у Алексея Цыденова — 86,23% голосов. Это тоже объяснимо — Калининград находится в блокаде, и жители сплачиваются вокруг действующего губернатора, а из Бурятии отправилось множество добровольцев в Донбасс, недаром слово «буряты» стало типичным синонимом российских волонтеров в украинских СМИ. Играют роль и личные достижения глав, которые показали себя умелыми управленцами. К ним относится и новгородский губернатор Андрей Никитин с 77,03%.

Тут еще важно помнить об умении работать с местной оппозицией — нельзя допускать появления сильного соперника, но также необходимо «учитывать» интересы партий. В Удмуртии не смогли решить вопрос с КПРФ, почему срочно понадобилось в последние дни буквально закидывать компроматом выдвиженца коммунистов Александра Сырова, чтобы он не прошел во второй тур. А в Саратове, наоборот, разрулили, и оба кандидата в губернаторы от «оппозиции» за удачно сыгранную роль получили места в региональном парламенте, куда параллельно баллотировались.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во-вторых, если говорить об оппозиции в разрезе как губернаторских выборов, так и выборов в заксобрания, то необходимо отметить падение рейтинга КПРФ. В этот раз партия выступила очень слабо. Ни одного серьезного кандидата на пост губернатора подобрано не было, и 12% у их выдвиженцев — это наилучший результат для коммунистов. По заксобраниям ситуация не намного лучше, в мажоритарных округах практически везде доминирует «Единая Россия». По спискам она тоже на первом месте с большим отрывом. Так, в Краснодарском крае у нее 70%, а в Пензенской области — почти 75%.

Это можно считать отражением внешнеполитической и оборонной ситуации, но можно считать и выражением кризиса старых партий. Безальтернативность КПРФ, ЛДПР, эсеров давно уже приелась, так же как их неумение выдвинуть новые привлекательные лозунги, создать привлекательную повестку.

Для либерал-демократов важно было проверить себя после ухода Владимира Жириновского, способны ли они еще привлекать внимание без харизмы вождя. Оказалось, что на минимальном уровне — да, и пятипроцентный барьер в целом партия проходит. Также подтвердилось и то, что Дальний Восток по-прежнему остается оппозиционно настроенным. На Сахалине «Единая Россия» получила наихудший результат, менее 50%, а именно 47%.

Подводя итог, можно сказать, что нынешняя политическая конструкция работает без сбоев, и даже в Москве (ведь принято было считать, что тут тон задает либеральная публика) «Единая Россия» лидирует на выборах в муниципальных собраниях. Кстати, надо дождаться подведения итогов столичных муниципальных выборов. Думается, что в тех районах, где в 2017 году большинство получила оппозиция, как в Красносельском районе, например, в этот раз такого не произойдет. СВО укрепила позиции власти, и в этом случае она точно достигла своих целей.