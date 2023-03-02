«Свист и взрыв»: очевидцы рассказали о произошедшем под Коломной Пользователи Сети рассказали о взрыве и дыме в пригороде Коломны

Фото: Сергей Лантюхов / News.ru

Жители Коломны опубликовали видеозаписи в социальных сетях, где рассказали о том, что перед взрывом был слышен свист. Очевидец добавил, что после произошедшего появились клубы дыма. Мужчина на видеозаписи отметил, что «в районе свалки» видно зарево. В администрации городского округа Коломны сообщили, что на место уже выехали оперативные службы.

Свист был слышен, потом взрыв явно... в районе свалки. Сначала был дым, а сейчас зарево, — рассказал очевидец.

Помощник главы Коломенского городского округа рассказала телеканалу «Звезда», что взрыв произошел в сельской местности, ближе к Воскресенску и не был слышен «во всем городе». Подробности случившегося пока неизвестны. Причины взрыва устанавливаются.

О том, что в одном из сел в пригороде Коломны произошел взрыв, ранее сообщил Telegram-канал Baza. Взрыв был слышен во многих районах города. По предварительным данным, взрыв прозвучал около 21:30. В МЧС добавили, что на место выехали спасательные службы.

В Тульской области накануне прогремел взрыв около восьми часов утра в районе поселка Березовский. Громкий звук слышали жители домов по улице Молодежной. По их словам, в этот момент у них задрожали стены.

Ранее глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов сообщил, что в результате взрыва в поселке Березовский под Тулой никто не пострадал. На месте происшествия работают представители силовых структур, сообщили в единой дежурной диспетчерской службе.