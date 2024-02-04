Свинья выпрыгнула из клетки и покусала троих детей в зоопарке Томска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свинья из контактного зоопарка в Томске выбралась из клетки и покусала троих детей, сообщает Telegram-канал «Томск регион 70». Пострадавшим понадобилась помощь врачей.

Родители одного из детей рассказали, что при посещении контактного зоопарка на улице Елизаровых свинья выпрыгнула из клетки и схватила руку ребенка со стаканом еды.

Нам повезло, перелома нет, только сильный ушиб и рука в ранах, — приводит канал их слова.

Через некоторое время в травмпункт поступили еще двое детей с укусами, на которых также напала свинья. Родители призвали руководство зоопарка обратить внимание на условия содержания животных и обеспечить безопасность посетителей. При этом указывается, что в клетке, в которой содержится свинья, есть большое окно.

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