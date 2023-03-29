Свидетельницу двойного убийства утопили в проруби в Магадане «112»: в Магадане мужчина заживо утопил в проруби свидетельницу двойного убийства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Магадане свидетельницу двойного убийства утопили в проруби, сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, тела нашли после того, как приятель, помогавший топить девушку, сдал предполагаемого убийцу.

«112» сообщает, что в квартире задержанного был наркопритон, куда пришли двое мужчин. Там же находилась девушка. Между хозяином и гостями возник конфликт, в ходе которого задержанный застрелил их из карабина «Сайга». Подозреваемый решил избавиться и от девушки, ставшей свидетельницей двойного убийства. Взяв в помощь друга, он вывез ее в бухту Гертнера и утопил в проруби.

Ранее в Алтайском крае женщина зарубила топором 18-летнюю возлюбленную своего сына, после чего попросила своего сожителя избавиться от трупа. Тот пошел ей навстречу и сжег тело в печи, после чего собрал останки девушки и утопил в болоте. У убитой девушки остался годовалый ребенок.