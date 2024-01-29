Убийство ребенка 17-летней давности удалось раскрыть при помощи гипноза

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Правоохранительные органы смогли выйти на след подозреваемого в убийстве ребенка 17-летней давности в Канске при помощи гипноза, сообщает Следственный комитет России. Как отмечается, психолог московского СК провела сеанс «активации памяти» со свидетелем и правоохранители получили важные показания.

По данным СК, свидетельница видела в магазине в 2006 году пропавшую девочку с неизвестным мужчиной и женщиной. С ее слов составили фоторобот женщины и впоследствии установили ее местонахождение. Она дала показания и рассказала о знакомом 42-летнем жителе Канска.

Как сообщалось ранее, подозреваемого задержали в Норильске. Он рассказал, что 10 апреля 2006 года привел девочку в один из заброшенных домов в Канске. Там он ее задушил, а тело спрятал в подвале дома. В ближайшее время ему предъявят обвинение по статье об убийстве малолетнего.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина пытался задушить полотенцем 10-летнего ребенка с инвалидностью. Мальчик является сыном соседей, с которыми подозреваемый проживал в одной квартире. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Угроза убийством».