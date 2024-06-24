Житель Фрязино описал смертельный пожар в НИИ Свидетель пожара во Фрязино: огонь разошелся по этажам

Фото: NEWS.ru

Пожар в административном здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино, унесший, по данным СМИ, жизни восьми человек, начался на заводе «Книжка», рассказал NEWS.ru местный житель. По его словам, пламя распространилось по этажам, особенно сильно горел шестой, а люди укрылись на седьмом. Быстро ли приехали пожарные, мужчина не знает.

Завод под названием «Книжка», он же сороковой, во Фрязино, начал гореть. Огонь разошелся по этажам, ориентировочно было сильное пламя на шестом этаже, и были видны люди этажом выше, на седьмом. Спасли, не спасли — не известно. Пламя было сильное, по многим частям здания, — сказал свидетель.

В Сети появились кадры, на которых запечатлены последние минуты жизни людей, заблокированных огнем. На опубликованном видео они пытаются вылезти из окна в то время, как изнутри к ним подбирается пламя. Один из них срывается с подоконника, остальные гибнут в огне.

Здание не проверяли на пожарную безопасность с 2017 года. В документах СПАРК говорится, что во время планового визита надзора было выявлено 13 нарушений. Сегодня этот объект не относится к категории высокого и чрезвычайно высокого риска. Кроме того, в органах надзора объяснили, что «отсутствие проверок, вероятнее всего, связано с мораторием на проверки».