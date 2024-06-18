Свежие могилы бойцов СВО сгорели в российском регионе «ЧП 124»: три свежих могилы участников СВО сгорели в Красноярском крае

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свежие могилы участников спецоперации сгорели в городе Зеленогорске Красноярского края, сообщил Telegram-канал «ЧП 124». К настоящему момент неизвестно, была это случайность или целенаправленный поджог.

По информации канала, на кладбище стоят три обугленных креста. Под ними лежат мотки проволоки, которые являются остатками погребальных венков. По предварительной информации, пожар начался из-за разгоревшейся свечи.

Происшествие прокомментировал глава Зеленогорска Вадим Терентьев. Он уточнил, что сгорели могилы военнослужащих, которых похоронили месяцем ранее. Глава города отметил, что верит в версию со случайным возгоранием.

Я тоже не верю, что у нас в городе живут люди, способные специально поджечь могилу ветерана СВО, — написал Терентьев.

Ранее сообщалось, что в поселке Тельма Иркутской области задержан 19-летний житель Усолья-Сибирского, подозреваемый в покушении на 70 могил местного кладбища. Выяснилось, что дебошир приехал в Тельму на велосипеде, чтобы искупаться на озере. Отдых на воде сопровождался распитием алкоголя, на фоне чего юноша решил повеселиться на местном кладбище.