Свет и газ вернули в дома Петербурга после предполагаемой атаки БПЛА В Петербурге вернули газ, свет и воду в дома на Пискаревском проспекте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге в двух домах на Пискаревском проспекте возобновили подачу электричества, газа и воды, а также вернули отопление после ЧП, сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района. Неподключенными после предполагаемой атаки дрона остаются только несколько квартир.

На Пискаревском [проспекте в доме] 159, корпус 2, и [в доме] 161 полностью восстановлено отопление, подача воды, газа и электричества, за исключением нескольких квартир в первой парадной, — сообщили в администрации Красногвардейского района.

Ранее в Главном управлении Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу сообщили, что 2 марта около 07:15 многоквартирный дом на Пискаревском проспекте, предположительно, получил повреждения в результате падения беспилотника. По данным ведомства, всего было эвакуировано около 100 человек.

Вечером 2 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о работе ПВО в Ломоносовском районе. По его информации, воздушные цели были поражены над акваторией и в районе побережья Финского залива.

Telegram-канал «Mash на Мойке» также сообщал со ссылкой на очевидцев, что вечером в городе Ломоносов прогремели два взрыва в районе порта Бронка. По данным канала, их слышали жители деревень Пеники и Малая Ижора.