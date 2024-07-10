Свердловского экс-министра вернули с СВО из-за уголовного дела Задержан уехавший в зону СВО экс-глава свердловского Минтранса Старков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержан бывший министр транспорта Свердловской области Василий Старков, сообщает URA.RU со ссылкой на источник. Меру пресечения ему изберут в ближайшее время.

В ноябре прошлого года Старков ушел с должности, позже стало известно о его участии в СВО. Незадолго до его отставки был уволен глава регионального управления автодорог Вячеслав Данилов. На него завели уголовное дело о получении крупной взятки.

Ранее адвокат Вадим Багатурия в беседе с NEWS.ru заявил, что подозреваемым в присвоении и растрате денег ректору Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Александру Федорову и его заместителю Елене Мялкиной может грозить заключение под стражу на срок до 15 лет. Кроме того, по словам юриста, суд может обязать их выплатить кратный сумме взятки штраф.

О задержании Федорова и его заместителя ранее сообщил Следственный комитет России. Согласно версии следствия, с февраля 2022-го по июнь 2024 года подозреваемые присвоили свыше 18 млн рублей благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных сотрудников. Возбуждено уголовное дело.