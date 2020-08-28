Свердловские власти обяжут всех школьников и учителей делать прививки

https://static.news.ru/photo/dbd954f8-eabc-11ea-b514-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Свердловской области все педагоги и учащиеся, которые планируют посещать школы, должны будут сделать прививки от гриппа, а затем и от коронавируса, когда станет доступна вакцина.

В этом году это просто жизненно необходимо, — цитирует «Регион online» главу региона Евгения Куйвашева.

Он отметил, что исключение может быть сделано только для тех, у кого имеются медицинские противопоказания к вакцинации.

С началом учебного года школы в России начнут работать в обычном режиме. При этом в Минздраве порекомендовали в целях безопасности разделять потоки школьников при перемещении по кабинетам. Кроме того, родительские собрания будут проводиться в онлайн-формате.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минпросвещения пообещали не заставлять учителей прививаться от COVID-19 и других инфекций. В ведомстве заверили, что педагоги будут вправе принимать соответствующее решение самостоятельно.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 990,3 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 806,9 тысячи пациентов, умерли 17 тысяч. РФ занимает четвёртое место по уровню заболеваемости COVID-19 в мире.