Сварщик из Петербурга случайно поджёг себя

https://static.news.ru/photo/a9737372-7d98-11ea-90ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Медики петербургской Военно-медицинской академии борются за жизнь обгоревшего во время сварочных работ мужчины. В настоящее время он находится в состоянии шока в реанимации.

Как передают «Невские новости», 48-летний сварщик одного из предприятий на Минеральной улице по неосторожности поджёг свою одежду. Сначала у него загорелись штаны, а затем пламя перешло на тело. Он поступил в больницу с ожогами 31% поверхности тела, из них 6% пришлось на голову.

Как писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга в лесу на территории Ленинградской области обнаружили обгоревший труп молодой девушки. Впоследствии тело опознали. Погибшей оказалась YouTube-блогер М. Девушка была известна своими провокационными видеоматериалами. В них она рассказывала, к примеру, о свиданиях с богатыми мужчинами и об употреблении запрещённых препаратов.