Сварщик из Петербурга случайно поджёг себя

Медики петербургской Военно-медицинской академии борются за жизнь обгоревшего во время сварочных работ мужчины. В настоящее время он находится в состоянии шока в реанимации.
Как
Как писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга в лесу на территории Ленинградской области обнаружили обгоревший труп молодой девушки. Впоследствии тело опознали. Погибшей оказалась YouTube-блогер М. Девушка была известна своими провокационными видеоматериалами. В них она рассказывала, к примеру, о свиданиях с богатыми мужчинами и об употреблении запрещённых препаратов.
Добавьте наши новости в избранные источники