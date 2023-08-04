Свалку с уничтоженными американскими БТР MaxxPro засняли на видео Telegram-канал «РВ» опубликовал видео с уничтоженными БТР MaxxPro в Запорожье

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Уничтоженная военная техника ВСУ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, на котором запечатлены несколько уничтоженных американских бронетранспортеров International MaxxPro. По информации канала, «свалка» натовской техники находится на Запорожском направлении.

Также было опубликовано видео с Артемовского направления. На данном участке фронта бойцы РФ подбили не только американский MaxxPro, но и британский бронеавтомобиль Mastiff.

Ранее «Военкоры Русской Весны» опубликовали видео с Запорожского направления, где российский 229-й артиллерийский полк атаковал украинские подразделения. На распространенных кадрах ВС РФ сжигают позиции противника. Тяжелая РСЗО работает в ночи, все результаты фиксируются на утро операторами беспилотников.

Также было опубликовано видео с Авдеевского направления, где танкисты 1-й Славянской бригады разгромили огневые точки и подразделения Вооруженных сил Украины. Удары наносились из танков Т-80. Обнаружили позиции противника подразделения воздушной разведки.

Как добавил офицер с позывным Белый, обстановка на данном участке фронта остается стабильно напряженной. По его словам, противник пытается работать по позициям ВС РФ с применением артиллерии. Однако огневые точки ВСУ выявляются до нанесения удара, уточнил военнослужащий.