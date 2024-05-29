Свалку гробов для погибших на СВО нашли в Челябинской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Чебаркуля в Челябинской области обнаружили на городском кладбище сваленные в кучу гробы и транспортировочные ящики с фамилиями погибших в ходе специальной операции, сообщила в соцсети «Вконтакте» местный журналист Любовь Рудометова. По ее словам, свалку нашли мать и вдова одного из бойцов буквально в 100 метрах от мемориала участникам СВО.

Там на ящиках написаны фамилии, звания. Женщин именно это возмутило. У них в душе и так рана такая, а тут ребята положили жизнь, а их как будто на помойку выкинули, — заявила журналист.

Рудометова подчеркнула, что вдовы и матери погибших солдат не имеют никаких претензий к местному военкомату и к Министерству обороны России. Они винят в ситуации подрядчика и администрацию. По словам женщин, именно они занимаются организационными моментами, поскольку территория кладбища — муниципальная.

Ранее следственное управление СК России по Ленинградской области сообщило, что в Кировском районе неизвестный вандал повредил мемориал «Погибшим солдатам». Было возбуждено уголовное дело. На место инцидента прибыл следователь-криминалист, он осмотрел место происшествия.