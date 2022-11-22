Суздальской чиновнице объявили выговор после слов о «гавканьи» протестующих

Фото: duma.gov.ru

Глава комитета по управлению имуществом и землеустройству Суздальского района Владимирской области Светлана Фомина получила выговор после того, как на встрече с жителями, выступающих против строительства кладбища рядом с домами, назвала их протесты «гавканьем». Такое решение приняли в администрации района, о чем в своем Telegram-канале сообщил ее глава Алексей Сараев.

Единодушно посчитали высказывание <...> Светланы Фоминой недопустимым. По итогам заседания на нее наложено строгое взыскание — выговор, — написал глава района, добавив, что власти должны сдерживать эмоции и налаживать диалог с людьми «какой бы сложной не была ситуация».

Сама чиновница позже объясняла, что у нее «вырвалась грубость» в ответ на «некорректное» поведение протестующих. Инцидент произошел на минувшей неделе, жители района Сокол пришли на собрание для обсуждения генплана землеустройства, где кладбище уже отмечено как действующее. Люди протестуют против этого объекта не первый год, так как боятся ухудшения экологической обстановки.

Присутствовавшая на собрании Фомина, обращаясь к людям, заявила: «Или вы только здесь погавкаете, простите?». Позже в свое оправдание чиновница рассказала, что пришедшие на собрание люди вели себя «очень некорректно».

Представители власти приехали к ним с миссией, познакомили с генпланом, им не дали ни слова сказать. Они бы выложили еще то, как они себя вели, — заявила Фомина изданию «Подъем».

Ранее сообщалось о намерении властей Владимирской области дать оценку поведению главы управления имуществом и землеустройством Суздальского района Светланы Фоминой, назвавшей «гавканьем» протесты жителей поселка Сокол. При этом в администрации района уточнили, что вопрос о соответствии вновь организованного захоронения находится вне их компетенции.