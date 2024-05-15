Россиянка рассказала, почему бросила трехлетнюю дочь в магазине Оставившая девочку в магазине женщина ранее поссорилась с матерью и ушла из дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать, оставившая трехлетнюю дочь в тележке для продуктов в краснодарском супермаркете, объяснила полицейским, что поступила так из-за тяжелой жизненной ситуации, передает KP.RU. До этого женщина с ребенком поругалась с матерью, у которой жила в Сургуте, и ушла с дочкой из дома. В пояснениях, которые опубликовал Telegram-канал Kub Mash, женщина сказала, что у нее закончились деньги.

Поругалась со всеми родственниками. Забрала дочь, ушла из дома. Скитались по городам: Челябинск, Анапа, Нальчик, Севастополь. Добралась до города Краснодара. Когда уже [была] безвыходная ситуация, денежных средств нет. Я поняла, что не смогу ее содержать, я просто ее оставила в магазине, — рассказала задержанная.

Женщина пояснила, что не решилась отправить дочку в детский дом, потому что хотела избежать ненужных вопросов. Сейчас ребенок находится в медучреждении и его жизни ничего не угрожает. Женщина также подтвердила, что готова забрать девочку и продолжить ее воспитание.

Женщина привела дочь в краснодарский «Магнит» 13 мая. Она попала на камеры видеонаблюдения. Сотрудники, когда поняли, что ребенок долгое время находится в магазине без родителей, вызвали полицию.