Супруги-врачи случайно приняли роды и спасли малыша в Бурятии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Бурятии супруги-медики случайно оказались в доме, где у женщины начались преждевременные роды, пишет KP.RU. Как отметил в беседе с изданием сам реаниматолог Сергей Кузнецов, они спасли мальчика, который родился с гипоксией.

По данным издания, врач со своей супругой Ольгой, которая работает медицинской сестрой, возвращались вместе с водителем на реанимобиле из села Максимиха, где они дежурили на чемпионате ВС по легкой атлетике. Водитель заметил мужчину, который голосовал на обочине и просил о помощи.

Мы остановились узнать, что произошло. Мужчина сообщил, что рожает женщина. И несмотря на то что акушерство вовсе не наш профиль, мы не смогли отказать, — поделился Кузнецов.

Медик объяснил, что они сразу поехали в дом, который находился рядом с трассой. Там была женщина, у которой начались роды на 34-й неделе беременности. Женщина и ее муж вызвали скорую помощь, однако до их дома медикам нужно было ехать около часа. Оказалось, что работник, который попросил о помощи Кузнецовых, перепутал их автомобиль с каретой скорой помощи.

Когда ребенок появился на свет, его кожа была сине-фиолетового цвета, отметил реаниматолог. Супруги поняли, что у него была гипоксия, а также брадикардия. Медики провели необходимые процедуры и даже прибегли к искусственной вентиляции легких. Вскоре у ребенка порозовела кожа и нормализовалась частота сердечных сокращений.

Ранее четыре недоношенные девочки появились на свет во Владивостоке. Врачи уточнили, что мать новорожденных находилась на 29-й неделе беременности, а вес самой маленькой из сестер составил менее килограмма.