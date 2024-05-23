Супруга вонзила мужу в сердце нож за то, что он ее разбудил На Кубани женщина проведет семь лет в колонии за убийство разбудившего ее мужа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница станицы Стародеревянковской в Краснодарском крае приговорена к семи годам колонии общего режима за убийство мужа, сообщает управление СКР региона. 28 января женщина ударила супруга ножом в сердце за то, что он ее разбудил.

Днем 28 января 2024 года между [супругами] произошла ссора из-за того, что супруг ее разбудил, когда она отдыхала. В ходе конфликта фигурантка взяла со стола кухонный нож нанесла один удар в область груди мужчины, попав в сердце. Смерть пострадавшего наступила на месте происшествия, — сообщили в Следкоме.

Ранее житель Иркутской области зарезал жену во время бракоразводного процесса в ЗАГСе. Инцидент произошел в Саянске, пара прожила вместе меньше месяца. 25-летний мужчина и 21-летняя девушка поженились в апреле, однако утром 16 мая пришли подавать на развод. В какой-то момент супруг достал нож и несколько раз ударил им жену. Она скончалась на месте до приезда скорой. Убийцу задержали. Знакомая подозреваемого рассказала NEWS.ru, что мужчина с детства был агрессивным. Собеседница отметила, что училась вместе с ним и из-за постоянных унижений с его стороны была вынуждена перевестись в другое учебное заведение.