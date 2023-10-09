Пассажирский самолет экстренно приземлился в Самаре SHOT: SuperJet 100 экстренно приземлился в Самаре из-за заклинивших подкрылок

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

Самолет авиакомпании «Россия» экстренно приземлился в Самаре из-за технических проблем, сообщает Telegram-канал SHOT. Пилоты борта перед посадкой зафиксировали неисправность работы подкрылок, после чего сразу же связались с диспетчерами. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.

На борту Sukjoi Superjet 100 находились 86 пассажиров и шесть членов экипажа, самолет выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Саратов. После того как пилоты доложили диспетчерам о проблеме, в аэропорту объявили тревогу, были вызваны медики, пожарные и сотрудники МЧС.

SHOT сообщил, что пилоты смогли посадить борт без дополнительной помощи, сейчас транспортное средство, которое находится в воздушной гавани Самары, осматривают технические специалисты, пилоты временно отстранены от полетов.

Утром 12 сентября пассажирский лайнер Airbus «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. Самолет летел из Сочи в Омск, на его борту находились 167 человек, включая 23 ребенка и 6 членов экипажа. По данным Минздрава, в результате экстренной посадки пострадали пятеро человек. Во время приземления самолета были повреждены все стойки шасси и одно крыло. Людей эвакуировали и разместили в районном Доме культуры.