Сумма ущерба от шторма в Крыму выросла в десятки раз Власти Крыма: сумма ущерба от шторма в регионе выросла почти до 40 млрд рублей

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Сумма ущерба от шторма в Крыму достигла 39,7 млрд рублей, сообщил журналистам глава МЧС республики Сергей Садаклиев. По его словам, которые приводит ТАСС, подсчеты предварительные, оценка разрушений продолжается.

На данное время ущерб по Республике Крым предварительный составляет порядка 39,7 млрд рублей. Работы продолжаются, сил и средств достаточно, — сказал он.

Только накануне председатель Государственного совета республики Владимир Константинов заявил, что сумма ущерба, нанесенного Крыму в результате штормового ветра, превысила 1,3 млрд рублей. Он уточнил, что об ущербе более чем на 802 млн рублей доложили муниципалитеты. Из них 250 млн приходятся на Бахчисарайский район.

Тогда же Садаклиев сообщил, что число жителей Крыма, остающихся без света после непогоды, выросло до 45 тысяч. По его словам, количество бригад, занимающихся устранением аварий, также увеличено до 201. Он добавил, что пока в Крыму остаются без тепла шесть котельных. Они обслуживают в том числе и социально значимые объекты. Они заработают после восстановления электроэнергии.

Штормовой ветер в прошедшие выходные привел к подтоплениям в Крыму, в том числе в Евпатории. Глава администрации города Елена Демидова рассказала, что из-за шторма подтапливает дома у берега моря. Также многие села оказались обесточены, в Ялте поврежден газопровод, повалено много деревьев.