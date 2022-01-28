«Сумма серьёзная»: названы траты на отлов бродячих собак в Новосибирске

На поимку одной бездомной собаки в Новосибирске нужно 20 тысяч рублей, сообщил мэр города Анатолий Локоть, передаёт «Сиб.фм». Помимо этого, на её содержание требуется 240 тысяч рублей в год, отметил глава города.

Отлов обходится в 20 тысяч рублей на одну голову. Ещё 240 тысяч в год требуется на содержание каждой собаки. Согласитесь, сумма серьёзная, — сказал Локоть.

При этом специальной федеральной программы нет, средства направляются из регионального и муниципального бюджетов.

Также мэр рассказал о планах построить новый приют для собак: предварительно на его строительство потребуется около 80 млн рублей. Местоположение пока не ясно, его определят после подготовки проектно-сметной документации.

Ранее администрация Магадана решила ввести режим чрезвычайной ситуации в городе из-за повышенной активности бродячих собак. Сообщается, что в городе круглосуточно будут проводиться неотложные мероприятия по ликвидации сложившейся ситуации.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил установить ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах. Он заявил о необходимости разработать меры поддержки гражданских инициатив, касающихся бездомных животных, со стороны региональных и местных бюджетов.