«Сумма неверная»: мать сбитого в Татарске мальчика о мировой с депутатом Мать сбитого в Татарске мальчика опровергла информацию о мировой с депутатом за 500 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать мальчика, сбитого депутатом Сергеем Мамонтовым в Татарске, опровергла информацию о том, что согласилась на компенсацию в размере 500 тысяч рублей, сообщает «Сиб.фм». Светлана — так зовут женщину — уточнила, что парламентарий возместил моральный ущерб до суда, но в СМИ распространялась неверная информация о сумме компенсации. По словам женщины, компенсация превысила сумму в полмиллиона рублей. О какой именно сумме идет речь, она не уточнила.

Моральный ущерб до суда возмещен, сумма неверная <...>. Больше 500, туда входит компенсация за лечение в санатории и потеря моего дохода за те дни, что я не могла в полной мере работать, так как вынуждена сидеть с сыном, — рассказала мать мальчика.

Точную сумму женщина так и не назвала, отказавшись от комментариев. Она добавила, что из-за общения со СМИ у нее появились проблемы и на нее ополчились хейтеры.

30 октября Сергей Мамонтов сбил ребенка и скрылся с места аварии. После ДТП мужчина вышел из машины и попытался поставить ребенка на ноги, однако не смог этого сделать. Затем он сел в автомобиль и уехал. Ребенок был доставлен в реанимацию с переломом бедра и черепно-мозговой травмой. «Единая Россия» следом заявила, что «с позором» исключит депутата из своих рядов.

Мать мальчика рассказала, что свидетелем наезда был ее сосед. Он кричал депутату, чтобы он вызвал скорую, однако тот уехал. По ее словам, Мамонтов пережидал в гараже рядом с домом, пока его не узнали по камерам видеонаблюдения.